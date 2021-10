Importante secuestro de marihuana: tres aprehendidos

Fue en la mañana de este lunes en Olavarría, pero luego de culminar una persecución iniciada en Bolívar. Los imputados son olavarrienses y serán trasladados para prestar declaración ante el fiscal Moyano, responsable de la UFI 19, en la tarde de este lunes, confirmó el propio magistrado en LU32. Aclaró que hay chances que la causa pase a la Justicia Federal, debido a la modalidad del traslado y a la cantidad (Más de 25 kilos).