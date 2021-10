Entrega de Viviendas en el barrio UOCRA: Maximiliano Wesner habló de lo emotivo del acto y de la necesidad habitacional en Olavarria

El titular del ANSES y candidato a concejal por el Frente de Todos dijo que la obra se demoró 16 años. “Por suerte hoy ya las familias tienen sus casas y están pensando en amoblarlas y disfrutarlas”, aseguró.