Solidaridad: una adolescente cordobesa de 15 años que padece hipoacusia fue operada gratuitamente por médicos olavarrienses

Se trata del otorrinolaringólogo Ricardo Bevilaqua y la fonoaudióloga Natalia Pedroza quienes en los estudios de Radio Olavarría contaron la historia que trascendió en principio en los medios nacionales y que está cruzada además por un caso de abandono e inseguridad