El Proyecto Sikuris de Olavarría cumple 20 años

En Encuentro en el Aire dialogamos con Guyi Mieri y con Diego, uno de los integrantes de la banda “Los hijos e Puna”, que acompañaran a la mutual Sikuris en los festejos por los 20 años.

El festejo será con la banda jujeña “Los Hijo ‘e Puna”, auténtica música del carnaval norteño. Además actuará la banda de Mutual Sikuris “China Supay”.

Sábado 23 a las 21 hs y domingo 24 de octubre a las18 y a las 21 hs. En la casa del Bicentenario