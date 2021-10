La obra de Francisco Salamone en la Historia

Foto: Wikipedia

Eduardo Lazzari en Entre Amigos, se refirió al 'Gaudí de las Pampas', un conocido de la región, con obras en Azul, Laprida y la zona. Explicó que pudo construir la mayoría de sus obrasen 40 meses y, dirigirlas a todas, porque además de arquitecto, el ítalo-argentino era piloto.