Lanzamiento de la Década del Envejecimiento Saludable en Argentina

Se realizó desde la Dirección de Personas Adultas y Mayores del Ministerio de Salud de la Nación, este viernes 29 de octubre a partir de las 14, de forma virtual. La responsable del área, Dra. Adriana Capuano, dialogó con LU 32 sobre la problemática que tiene alcance internacional. Explicó que Argentina es un país envejecido. Hay acciones concretas a desarrollar. Son 4 ejes y enumeró cada uno de ellos.