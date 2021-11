Nuevos horarios en el Bioparque Municipal “La Máxima”

La Dirección del Bioparque Municipal “La Máxima” informa la extensión horaria por el período estival: durante el mes de noviembre el predio permanecerá abierto desde las 09:00 horas hasta el atardecer, de lunes a viernes.

Sábados, domingos y feriados desde las 11:00 horas hasta el atardecer.

Se recuerda que la entrada al Bioparque se realiza por Av. Pellegrini y el estacionamiento de vehículos se realizará exclusivamente en el sector del Museo de Ciencias y Plaza Eureka.

Podrán usarse las parrillas respetando las medidas de distanciamiento y convivencia del espacio.

A continuación se reiteran los protocolos a cumplir por los visitantes en su estadía dentro del Bioparque, para evitar la transmisión de Covid 19.

– Se recomienda para adultos y niños el uso de un elemento de protección que cubra nariz, boca y mentón.

– Se deberá respetar en todo momento las medidas de distanciamiento social recomendadas por las autoridades sanitarias, evitando aglomeraciones.

– Se recomienda evitar dar la mano, abrazar o besar a otras personas.

– Se recomienda llevar elementos para la hidratación personal ya que el uso de los bebederos se encontrará restringido.

Se recomienda no compartir mate, vasos, botellas ni utensilios.

Normas de respeto y convivencia para con los residentes del Bioparque Municipal “La Máxima”: los animales.

Prestar especial atención a donde disponemos nuestros residuos, debemos arrojarlos en los cestos, evitando que estos queden en el ambiente o puedan ser ingeridos por los animales.

No corra cerca de los animales y transite en silencio, hay muchas especies que se están preparando para su reproducción y muchas veces depende de su tranquilidad para lograrlo.

No ingrese con mascotas al Bioparque Municipal, este espacio es un lugar de conservación y hábitat de especies silvestres.

No se permite jugar al fútbol ni otros deportes de contacto que puedan generar estrés en los animales.

No alimente a los animales, no arroje objetos a ellos y no intente acercarse.

No genere momentos de estrés y ansiedad en los animales ya que pueden ocasionarse o desencadenar cambios comportamentales que pongan en riesgo al animal y a los visitantes. Respetar la libertad de los animales de no sentir estrés ni miedo.

Los animales tienen una zona de fuga que es el espacio alrededor suyo y que en caso de ser invadido provoca que se aleje. El tamaño de ese espacio debe respetarse para evitar que los animales se pongan en alerta.