Seis escuelas se anotaron para poder vacunar a sus estudiantes, con autorización

En conferencia de prensa conjunta entre autoridades educativas y sanitarias de Olavarría y la Región, se dio detalles de la campaña, que se inició este mismo lunes. Julio Benítez, inspector Jefe Distrital, y Norma Álvarez Morelo, adjunta de la Región Sanitaria, explicaron cómo se instrumenta.