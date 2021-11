La Policía Federal celebró 200 años de su creación en el Teatro Municipal

La subdelegación Olavarría hizo de anfitriona para varias dependencias de la Región. La Fuerza, entre otros reconocimientos, destacó la labor del intendente Ezequiel Galli, el Secretario de Salud, Germán Caputo y titular de Defensa Civil, Adrián Guevara, por la actuación en pandemia. El informe de Luis Occhi.