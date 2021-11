‘Cualquier compañero que quiera presentar una lista y que reúna las condiciones, se lo va a respetar’

Jorge Rodríguez, Secretario General de la filial Olavarría de Gastronómicos (UTHGRA), indicó que están yendo hacia un proceso electoral para inicios de diciembre. Describió que hay una lista opositora, pero no está cumpliendo con condiciones pautadas en el Estatuto del Sindicato. En otro orden, una vez que pase este proceso, volverá a interactuar con empresarios del rubro gastronomía y de hotelería para que regularicen a los empleados.