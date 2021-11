Bancos: ‘si hay normalidad para los bancarios también debe haberla para los clientes’

José Luis Iturralde, Secretario General de la Asociación Bancaria Regional Azul, se refirió a un comunicado emitido por el gremio, ante las críticas por el sistema de turnos. La responsabilidad de esto es del sector empresario financiero y el Banco Central, nada tienen que ver los bancarios. Señaló que algunas entidades trabajan con turnos y con el con el hombre office para sus trabajadores, lo que afecta la estabilidad y la rentabilidad laboral y algunas solicitan el cierre