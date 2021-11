Tercera dosis de vacuna contra el Covid: comenzaron a llegar los turnos

El titular de la Región Sanitaria Novena, Licenciado Ramiro Borzi, dialogó con LU 32 actualizando algunos datos respecto de los que se disponían el martes. En Olavarría alrededor de 20 mil personas estarían en condiciones de recibir la tercera dosis. En principio señaló que la recibirán los mayores de 50 años y personas inmunocomprometidas, incluso menores de edad y en todos los casos, que hayan recibido Sinopharm