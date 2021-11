Cambio Climático: en Glasgow ‘ocurrieron declaraciones y firmas de acuerdos que son prometedores’

El Ingeniero Gabriel Blanco, se refirió de esta manera a lo sucedido durante la cumbre COP 26. Agregó de todos modos, que hay que ver si esos acuerdos se sustancian. En este sentido, recordó que hay temas que vienen desde hace 26 ediciones atrás y el avance es lento.Respecto de nuestro país, manifestó que “Argentina está debatiéndose qué hacer con todo esto”. Ingresar para escuchar la entrevista. Foto: FIO