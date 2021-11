Massa y Tolosa Paz en Olavarría: ‘No descartes que Argentina demuestre su capacidad de pago contra los que están especulando con el dólar’

El presidente de la Cámara de Diputados estuvo encabezando una Mesa de Producción y Trabajo este viernes en la sede Olavarría del Colegio de Ingenieros. En una muestra de unidad del Frente de Todos, llegó con Victoria Tolosa Paz, candidata a Diputada Nacional y con Ignacio de Mendiguren, titular del BICE.