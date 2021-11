'Magford Repuestos mes aniversario 23 años en Olavarría'

En LU32 habló Marcelo Goñi, titular de este comercio, que se especializa en la venta de repuestos Ford. Dijo-'pasó muy rápido el tiempo, casi media vida, soy un apasionado de lo que hago, dicen mis amigos que por mi sangre corren nafta y cuatro ruedas'.En mi negocio se busca la solución del problema, con repuestos originales a un buen precio. Nota