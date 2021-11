‘Es un presupuesto conservador en los ingresos y liberal en los gastos’

La concejal de Avanza Libertad, Celeste Arouxet, se refirió al cálculo de gastos y recursos para el 2022, presentado por el intendente Galli hace algunos días. Fustigó el proyecto porque ‘año a año son los mismos, sumándole un poco de inflación’. Pidió que la intendencia responda cuántos lotes hay disponibles para la construcción de viviendas, mediante el plan que presentaron en marzo, que no puede avanzar hasta que no se tengan certezas.