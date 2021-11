UNICEN: el 2022 será con clases presenciales en las distintas facultades

Así lo indicó el rector , Dr. Marcelo Aba..Respecto de si hubo deserciones , señaló que “tenemos casos de desgranamiento”, pero de todos modos, la universidad ha aumentado el número de alumnos”, dijo . Se refirió también a los alojamientos para los estudiantes, recordando que las facultades tienen residencias universitarias.A la hora de hablar del presupuesto, indicó que están esperando que se apruebe el presupuesto nacional ya que en él se incluyen los presupuestos universitarios, pero en líneas generales de estima en un 50 % que contempla el 47 % de aumento logrado por los docentes en paritarias . Ingresar para escuchar la entrevista.Foto publicada por abchoy