Unión Industrial: Reclaman para la ZALO lo logrado para el Sector V del PIO

En este caso, Jorge Sobarzo y Juan Spinella del departamento Parques Industriales de la UIO, estuvieron en el espacio que el agrupamiento tiene en LU32 y explicaron la situación de estas otras áreas. También repasaron lo hecho en Los Fresnos, pero en este caso, calculan que las escrituras saldrán más rápido.