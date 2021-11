Caputo: 'No hay riesgo de contagio a la hora de ir a votar'

Acompañado por su familia, el titular de la cartera sanitaria emitió el sufragio y expresó: "me acerqué temprano a votar para después poder monitorear el estado del Hospital Municipal durante el día". "Estamos ante una situación sanitaria mejor que en septiembre y el clima nos acompaña para desarrollar una jornada tranquila desde el punto de vista epidemiológico", agregó. Finalmente, Germán Caputo aseguró que "no hay riesgo alguno a la hora de votar. Por eso invito a todos los ciudadanos a concurrir y en especial a los que no lo hicieron en septiembre por temor a un contagio".

