Andrea Coronel: 'es una jornada pra hacer mejor la democracia'

La candidata a concejala de "Vamos con Vos", dialogó con LU 32 momentos antes de concurrir a votar. Recordó que desde la primera elección en la que participó hasta ahora se da dado " un gran crecimiento ". Manifestó que para las elecciones de este año, están más contenidos porque integran un espacio a nivel nacional. Agregó que " fuera de cualquier resultado , vamos a seguir , que es lo que nos pusimos al hombro: trabajar por todos los vecinos de Olavarría.