Ezequiel Galli: 'es un día para celebrar la democracia. Es un día de fiesta'

Además dijo que junto con la UCR decidieron tener un centro de cómputos neutral que será en la Sociedad de Fomento Mariano Moreno. Consideró que habrá una mayor polarización comparando con las PASO. Añadió " para mi la mejor encuesta es la calle. La gente está esperando un cambio". Por otra parte, estimó que antes de las 21,30 no tendrán resultados