La Voz de Bomberos: el verano y el trabajo con el sector agropecuario

El titular de Defensa Civil e integrante del cuerpo activo, Adrián Guevara, adelantó temas tratados en un encuentro con referentes del sector y, enlazado con esto, qué se prevé para la próxima temporada alta de incendios, que se avecina con temperaturas por arriba de la media, indicó en LU32.