En el Día de la Mujer Emprendedora, destacan a nuestra región por el crecimiento

Desde la Unión Industrial de Olavarría, Vanesa Andreis explicó que los países en desarrollo son los que más posibilitan la llegada de mujeres a puestos gerenciales o ejecutivos, pero no por eso quiere decir que haya igualdad o que reciban mismo trato que los hombres en todas las dimensiones de la gestión. Reiteró que se necesitan reglas claras, previsibles y a largo plazo, para que las empresas inviertan. En otro orden, adelantó que organizan ya la Fiesta de Fin de Año de la Unión.