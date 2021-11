Hay un bebé internado con meningitis en el Hospital

Tiene 10 meses y está estable en Terapia Intensiva, cursando los primeros días de la infección, confirmó el Dr. Gastón Seambelar. El médico solicitó a la población que completen los esquemas de vacunación obligatoria, ya que es la forma de prevenir la enfermedad. Hace cuatro o cinco años que no se registraba en Olavarría esta infección.