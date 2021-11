Diego Wagner ya tiene su nombre en la Secundaria 16

La Escuela pidió autorización para nominarse de esa forma, luego de una votación en la que participó toda la comunidad educativa, al igual que de acto por el que este viernes se concretó la imposición. La directora de la Secundaria, Raquel Gasparín, adelantó que proyectan una nueva área, para exhibir y contener pertenecías del héroe, que fueron acercadas por su familia.