Olavarría como escenario de una novela en la previa del recital de Indio

El ingeniero Carlos Verucchi presenta este sábado por la tarde, a las 19 horas en la Casa del Bicentenario, la obra editada por DelAltillo 'El Mismo Río'. Dialogó con LU32 y contó qué recorridos hizo para lograr plasmar la historia, que se conviertió en su tercera novela.