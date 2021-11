RADIO EN VIVO

'La Asociación Mutualista Calera Avellaneda festejará sus 60 años de vida institucional'

En LU32 habló su presidente Ricardo Salazar , solidaridad y ayuda mutua es la premisa por parte de la institución. Agradeció a sus asociados que sostienen la obra social. También recordó el esfuerzo de sus ex presidentes que bregaron para que el personal de Calera Avellaneda tuviera una cobertura social. El próximo martes será el aniversario , habrá un acto y recordatorio en la sede social, Gral. Paz 2567. Nota