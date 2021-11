RADIO EN VIVO

'Martín Alvarez representante en Olavarría de Colombo y Colombo S.A'

El joven consignatario habló en Sintonía Agropecuaria. Junto a su padre Ricardo José Alvarez ,desarrollan la venta de hacienda. Tienen un porfolio muy importante para sus clientes y productores agropecuarios, con filmación para la venta de Rosgan, Mercado de Liniers con la modalidad venda hoy y cobre en el día, hacen negocios particulares. Escritorio Sgto Cabral 3156 celulares (2284) 56-10-39 o 58-88-73. Nota