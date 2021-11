El CECO recuerda reglamentación sobre los feriados y extiende la inscripción para útiles hasta el 15 de diciembre

Maximiliano Gallo, responsable de prensa, invitó a acercarse a la sede a quienes tengan dudas o a comunicarse con Acción Gremial. En otro punto, indicó que los hijos e hijas de afiliados y afiliadas que cursen hasta el secudario, deben anotarse vía virtual para recibir los kits el próximo año.