Protesta nacional del Partido Obrero con eco en Olavarría

Reclamaron por el no pago de la deuda al FMI, la concreción de un aguinaldo para los trabajadores del Potenciar Trabajo y también por Justicia para los muertos de estos días por gatillo fácil en CABA y San Clemente y el mapuche asesinado. En la faz local, solicitan al Municipio canastas navideñas para los comedores y merenderos que sostienen desde el Polo, además de sumar garrafas, porque hay más instituciones que las necesitan.