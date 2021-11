Olavarría y su historia: Plaza con cuatro manzanas y calles que tuvieron tres nombres

El divulgador e historiador aficionado, Marcos Rodríguez, estuvo en Radio Olavarría contando algunas anécdotas y datos que hacen al nacimiento del Pueblo y a su posterior desarrollo. Hizo hincapié en la nominación de arterias, los cambios, nombres de los barrios y dinámica del ejido urbano.