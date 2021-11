´Todavía hoy seguimos gritando por las vidas de nuestras compañeras, de personas que ya no están’

Lo expresó Casandra Muñoz del Campo, socorrista, integrante de la Asamblea Feminista, en el marco del Día de la No Violencia contra las mujeres y al efectuar un análisis del avance en la instalación del tema en nuestra sociedad que se dio en “ 2018 con el inicio de las mareas verdes”. Aún en Olavarría, falta presupuesto para implementar las políticas necesarias. La Asamblea Feminista, realizó una marcha en el marco de la Fiesta de Olavarría