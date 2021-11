Aprobaron el llamado a licitación del Transporte Interurbano por mayoría y no por unanimidad

A las 9:30, con media hora de retraso, se inició en el Recinto que funciona en la Sociedad Española, con la presencia de la totalidad del Cuerpo. Tras la aprobación de los dos primeros expedientes con despacho, una desafectación de terreno y un reconocimiento de deuda, el Oficialismo pidió un cuarto intermedio cuando comenzaba el tratamiento del Proyecto para licitar el Transporte Público Interurbano.

Tras unos minutos, se retomó la actividad con la palabra de la concejal Krivochen, que mencionó el recorrido que tuvo el proyecto desde que el Intendente anunció la creación de la comisión para la redacción de las bases del pliego.

Hubo una nueva interrupción por un corte de sonido en la transmisión.

Al retomar, nadie hizo uso de la palabra, se votó y aprobó por unanimidad.

La concesión tendrá un plazo de 12 años, una vez que se otorgue. El oficialismo mocionó para que se incorporen los pliegos al proyecto de ordenanza como anexos 3 y 4.

Aquí tomó la palabra Juan Sánchez, para aclarar que vinieron trabajando los pliegos, como si fuesen el proyecto. Entonces, sumó, que van a acompañar lo pedido.

Marinangeli mocionó para modificar el artículo 2 del proyecto, indicando que no pueden condicionar el servicio, según conversaciones con el Ejecutivo, entonces solicita que las cuatro líneas se adjudiquen a un solo oferente.

La concejal Arouxet afirmó que se mezclan peras con manzanas porque no se sabe cuántos oferentes va a haber. También consultó qué es lo que sucedió con el pedido del Frente de Todos para que el concesionario de lineas urbanas no se pueda presentar. Adelantó que no va a acompañar esta moción.

El concejal Sánchez sostuvo que le llama muchísimo la atención la moción que hacen ahora cuando nunca lo hicieron en el trabajo en comisión. La modificación que habían propuesto es para evitar que los usuarios olavarrienses queden presos de un monopolio. Agregó que con esta modificación que propone el Ejecutivo, a través de su bloque, es darle la concesión a Walter Gernetti (N. de R. propietario de TuBus).

El concejal Aramburu consideró que una modificación así afecta a una parte medular del proyecto, para el que trabajaron todos los concejales, de muy buena manera, aclaró. Propuso que el expediente vuelva a comisión para charlarlo y que se pueda sacar un proyecto por unanimidad. No pasó por el voto negativo del oficialismo y la UCR (voto doble del Presidente).

El concejal Rodríguez coincidió con Aramburu en torno a que esta modificación ataca una parte central de la ordenanza. Calificó el hecho como un casi atropello institucional. Recordó que la única vez que no pudo sesionar el Concejo en Democracia fue porque estuvo ‘adentro’ del Recinto los titulares de una empresa de transporte. Muchas de la mejoras que pedimos, reveló, fueron dejadas de lado entendiendo que, además de servicio público, las empresas deben tener cerrada la ecuación económica. Consideró que siempre se ha mantenido a lo largo de las administraciones la premisa que una empresa que presta el servicio urbano, no presta el interurbano. Responsabilizó al Ejecutivo y al oficialismo por no dar el debate necesario y obtener la unanimidad. Es una complicación para la gestión actual, pero también para quienes sean elegidos en los próximos mandatos.

El concejal Sánchez pidió un recuento de votos de la ordenanza en general, porque consideró que hubo ‘engaño’ por parte del Oficialismo. Aquí hubo un nuevo cuarto intermedio para estudiar la solicitud del concejal.

Se volvió a votar, finalmente, y esta vez el proyecto fue aprobado por el voto doble del presidente del Concejo, con el positivo del Oficialismo y la UCR.

El concejal Sánchez indicó que van a votar negativo todo el articulado. Además, indicó una incoherencia entre el apuro por sancionar un proyecto que habilitaba gratis la posibilidad de incluir publicidad en los colectivos, y el despliegue que se observa en la empresa. Acusó al propietario de la empresa de haber atropellado tres veces a un jubilado y por usurpar terrenos (N. De R. hay un enfrentamiento entre la familia Sánchez y Gernetti por el uso de parte de una quinta lindera con el predio de TuBus).

La concejal Arouxet consideró que, además de faltar el respeto a los olavarrienses, también se la faltaron a sus compañeros. Agregó que el servicio, actualmente está ‘detonado’, por la falta de control del Municipio. Comparó esta situación con lo sucedido con el agua: sentenció que siempre se dice que si se vota en contra se deja a los olavarrienses sin tal servicio.

La polémica moción del artículo segundo fue aprobado por el voto doble del presidente. El resto del articulado corrió la misma suerte. La ordenanza resultó aprobada con el voto del oficialismo y la UCR, desempatado por el presidente del Concejo.

Se aprobaron por unanimidad los proyectos de compra de un terreno en Parque Industrial por la empresa Parini y un acuerdo con el Municipio de General Pueyrredón.

También, por unanimidad, se aprobaron 15 expedientes de donación. Aquí la concejal Krivochen aprovechó para destacar el hecho que está fuera de la campaña, ‘no como se había dicho en la sesión anterior’ (N. de R. la concejal Arouxet lo había manifestado). Aprovechó Krivochen y le pidió dinamismo a la Escribanía General de Gobierno. Arouxet respondió que los expedientes ingresaron a unas semanas antes de las elecciones. Antes del voto, el titular del Cuerpo, recordó que hoy se le dio ingreso a unos 25 expedientes de donación, que llegaron al Concejo en los últimos días.

Hasta aquí los temas con despacho de comisión.

Luego se continuó con los temas sobre tablas, con un importante debate en el pedido de informes sobre el vertido de líquidos lixiviados al Arroyo Tapalqué por parte de Malvinas, la concesionaria del relleno sanitario.