Cityssan: 'La ciudad nos recibió muy bien'

Mauricio Woloszyn es el gerente general de la empresa que se instaló en Area 226 y que este miércoles inaugura concesionaria, con un salón de ventas importante, pero también un sector de posventa muy importante, que evita el tener que ir por mantenimiento a otras ciudades. Destacó la posibilidad de llegar al vehículo por un plan de ahorro, que hasta hace un tiempo no estaba disponible.