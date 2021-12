Cityssan inauguró nueva sucursal en Olavarría

Cityssan, Concesionario Oficial Nissan con sede en La Plata y Mar del Plata, presentó en Olavarría su nueva sucursal. Fue este miércoles en la sede de Ruta 226 km 295 .El vicepresidente del grupo Martín Pochat , pronunció palabras en las que agradeció a la ciudad, al Municipio, Intendente y su equipo de gestión “ que nos hizo fácil los trámites para llegar en tiempo y forma”, aunque también señaló que la pandemia los retrasó porque pensaban abrir antes. También agradeció al periodismo y a los empleados. También realizó un repaso de la historia de la concesionaria Cityssan, que tuvo un comienzo en 2006. Ingresar para escuchar la alocución del directivo