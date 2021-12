El pase sanitario de Tucumán se estableció por el aumento de casos

Foto: La Gaceta

Ya está vigente en aquella provincia y rige para eventos masivos, pero también para acceder a los gimnasios, por ejemplo, explicó Emilia López, periodista de LV12 en Radio Olavarría. Señaló que hay polémica, pero que la medida busca que la población complete los esquemas de vacunación.