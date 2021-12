Finalmente, Gastronómicos tuvo elecciones con lista única

Mario Rodríguez revalidó su mandato con una participación cercana al 40% del padrón de afiliados. Explicó la que la lista verde fue impugnada por variadas irregularidades, pero se destaca el tema de haber propuesto candidatos sin la correspondiente anuencia y conocimiento de los mismos, declaró en LU32.