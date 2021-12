‘No necesito que un lector esté más de dos días con ‘Desparido’ en la mano’

Fabricio Lucio, autor de la novela que se presenta este viernes desde las 19 en la Casa del Bicentenario y socio de la editorial Del Altillo, dio algunas precisiones de su segundo libro, que también tiene como eje a la salud mental y el tratamiento de la misma por las instituciones y por los integrantes de la Sociedad.