Autoridad de Agua: ‘estamos esperando los resultados’

Lo dijo Javier Coronel, integrante del organismo en referencia a la posibilidad de contaminación del arroyo por los lixiviados arrojados por un personal de Malvinas. El funcionario indicó en principio que tomaron conocimiento por las fotos que envió el bloque de Concejales del Frente de Todos, lo que motivó la intervención. De manera concreta, el funcionario señaló que las muestras tomadas por los inspectores cuando llegaron al relleno sanitario, están en laboratorio. En caso de que los parámetros estén fuera de lo normal, se aplicarán sanciones