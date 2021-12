Al ser consultado por la posibilidad de conformar un interbloque en el Parlamento, Randazzo declaró haber conversado con diputados de provincias como Córdoba y Santa Fe que “tienen la misma visión sobre lo que hay que hacer y no ven todo blanco o negro”. En ese sentido, el flamante legislador señaló que está dispuesto a discutir “ideas interesantes sobre temas de la agenda” con legisladores de “todos los espacios”, pero advirtió: “Yo cumplo con mi palabra y tengo convicciones, estaré con aquellos que quieran que la Argentina salga adelante”.



“Una ley de estabilidad económica, no podemos vivir con más de 50 puntos de inflación” detalló Randazzo a la vez que destacó la importancia de incorporar una ley de “capacitaciones masivas sobre oficios tradicionales y modernos”. Asimismo, se refirió al retroceso en materia educativa y de salud y manifestó: “La pandemia demostró que hay problemas salariales y de infraestructura sin resolver”.



Bajo la misma línea, el titular de la fuerza Vamos con Vos, mencionó la “pérdida de confianza y de prestigio” de los dirigentes políticos y aseveró: “Decir una cosa y hacer otra desvaloriza a la política”. “La situación con el FMI es poco seria, no se sabe cuál es la posición del Gobierno ni qué están planteando” agregó Randazzo.



Por último, en Radio Rivadavia se refirió a su labor en el parlamento: “Hay que poner en la mesa los temas que preocupan a los argentinos” además de “tener un grado de empatía con la gente”. Para cerrar, el diputado electo se dirigió a los argentinos y sostuvo que “hay posibilidad de transitar un camino diferente”.