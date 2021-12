‘Un porcentaje alto de los 14, no tenía completo el esquema de vacunación’

El Secretario de Salud de la Municipalidad, Germán Caputo, expresó en LU32 que estaban esperando un incremento de estas características, como el informado el sábado por la Municipalidad. Afirmó que hay que vacunarse, aunque reconoció que la ciudad tiene buenas cifras, y que ellos continúan testeando. Ante síntomas, recomendó que consulten al médico de cabecera.