Concejo: Sesión, asunción, elección de autoridades y Presupuesto 2022

Es todo lo que se viene hasta el viernes 17, indicó Bruno Cenizo, titular del Cuerpo, en Radio Olavarría. Confirmó que la sesión para la asunción de los nuevos concejales será el lunes 13 y no el viernes 10, por pedido de los ediles del Frente de Todos que van a viajar a los actos en La Plata y Buenos Aires, por la jura de legisladores provinciales y nacionales.