El Museo de Colonia San Miguel celebra 21 años

Este miércoles por la tarde, la comunidad se reunirá en torno al Miguel Stoessel Müller, que se viste de gala con una gran cantidad de actividades. Lo que no se puede dejar de ver: la sala de la cocina, armada como en la época de construcción del edificio que lo aloja y el patio con muchas maquinarias de época, recomendó Claudia Quin, la encargada del Museo en LU32.