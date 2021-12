Jornadas sobre violencia de género en las cárceles del Complejo Centro Zona Sur

En la Unidad Nº 38 se plantearon distintos tipos y modalidades de violencia de género, hubo reflexiones y debates de los que participaron agentes de diferentes áreas junto a la Subdirectora de Administración Prefecta Mayor Evangelina Zalazar, la jefa de área personal Subprefecta Fernanda Seronero y la auxiliar Sociolaboral Cabo 1° Jésica Álvarez quien fue la encargada de moderar el encuentro.

En el final se proyectó un video sobre acoso laboral, el cual permitió la apertura a varios temas que atraviesan las tareas cotidianas de los y las agentes.

En la Unidad Nº 17 de Urdampilleta la Oficial Principal Julia Manzini, a cargo de la Comisaría de la Mujer de Bolívar e integrantes de la Dirección de Derechos Humanos de la Municipalidad de esa localidad, las Licenciadas Daiana Pereira y Lara López Curtio acompañadas por Valentín Parada de la misma Dirección brindaron una charla cuyo objetivo fue brindarles a todos los agentes la posibilidad que conozcan las distintas vías disponibles ante situaciones de violencia, especialmente por motivos de género.

“Es muy importante que en ámbito laboral se disponga de un área a través de la cual cada uno llegue a plantear o exponer situaciones de violencia, las cuales atraviesan muchos espacios, además es importante poder abordar las situaciones a partir de un trabajo en conjunto de todas las instituciones”, expresó la Oficial Manzini.

Por otra parte, en la Unidad 27 se realizó una charla que llevó adelante la coordinadora de la 7ma. Sección del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual provincial, Hosanna Cazola, quien estuvo acompañada por Fernanda Casas quien es parte de su equipo de trabajo.

Ante una veintena de agentes que participaron activamente de la jornada, las funcionarias aportaron conocimientos y miradas que ampliaron el debate y la información para poder emplearla en cada aspecto de la vida. Se desarrolló un debate transparente, sincero con aporte de agentes que hablaron desde su interior, planteando experiencias personales dentro de la Institución.

“Fue un encuentro muy productivo donde cada uno de los participantes pudieron relacionar los conceptos teóricos con situaciones de la realidad. Me pareció muy enriquecedor, quedó claro que todos tenemos peleas interiores que estamos resolviendo y que tenemos la oportunidad de empoderarnos como mujeres libres, es un trabajo duro pero posible. Estamos en camino y el lugar que me toca ocupar hoy es animar a mis compañeras a reclamar por sus derechos vulnerados”, mencionó Mariana Casas, auxiliar Sociolaboral de esa dependencia.

La jornada en la Unidad N°2 estuvo a cargo de integrantes de la Mesa Local contra la Violencia Familiar y de Género: la Directora de Políticas de Género de la Municipalidad de Olavarría Florencia Juárez, la Concejala del Foro Olavarría – FR Inés Creimer, el representante de la Defensoría Pública Hugo Leira, por parte de la Comisaria de la Mujer la Comisaria Vanesa Lauge y la oficial Inspectora Laura Barraza.

Alrededor de 50 agentes penitenciarios de diferentes áreas participaron en el encuentro que fue organizado por la oficial Karina Rivas y la Auxiliar en Asistencia Sociolaboral Lidia Luque. En representación de la Dirección de la Unidad N°2 estuvo presente la Subdirectora de Administración, Guadalupe Díaz.

La referente del área de Políticas de Género de nuestra ciudad indicó que cada fecha es especial para seguir generando conciencia y destacó datos del Observatorio de Femicidios en Argentina que comparó las estadísticas comprendidas entre el 25 de noviembre del 2020 y el 25 de noviembre del 2021, las cuales marcaron el registro de 278 femicidios, 12 trans/travesticidios y 23 femicidios vinculados de varones.

Florencia Juárez también habló sobre volver a repensar los dispositivos estatales para no solamente darle protección a la Mujer, sino también tener un compromiso desde el Estado para poder pensar las masculinidades.

El 10 de enero de 2019 se sancionó la Ley Micaela Nº27.499, que establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación. “No hay más margen para aquellas personas que trabajamos dentro del Estado de no estar formadas y no poder pensar nuestro trabajo diario sin perspectiva de género. No hay margen porque los índices de femicidios no disminuyen. La Ley establece penas con respecto a qué sucede y qué estrategias se implementan para con aquellas personas que no cumplen con la Ley y no se quieren capacitar”, destacó Juárez.

También fue abordado el “circuito de la ruta crítica” que describe dónde denunciar, cómo denunciar y quiénes intervienen en la denuncia. “Cuando una mujer denuncia es escuchada por el equipo interdisciplinario de la Comisaría de la Mujer que se enlaza con el equipo de la Dirección de Políticas de Género y la fiscalía especializada en violencia de género donde también es escuchada por el centro de atención a la víctima. Y el Juzgado de Familia otorga medidas de protección”, indicó la Oficial Inspectora Laura Barraza.

Fue clarificada la diferencia entre violencia de género y violencia intrafamiliar, la razón de la existencia de la Comisaría de la Mujer y los micromachismos que están internalizados socialmente como aceptables y cómo afectan a nivel familiar, laboral, etc. La Subdirectora de Administración brindó su experiencia como mujer y la necesidad de continuar con capacitaciones que brinden herramientas para cuidar la propia integridad y la del resto.