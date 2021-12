Jornada de Adopciones Caninas y Tenencia Responsable

Se llevó a cabo este miércoles en el Parque Eseverri. Si bien fue adoptado un solo perro, consideran igualmente satisfactorio comparando con las expectativas que tenían.Esta jornada fue compartida con protectoras. Se proyectan otras jornadas similares, según dijo Jesica López, de Bromatología