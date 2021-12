Inés Creimer: ‘ la casa 'Eduardo Chino Correa'nos dio la posibilidad de encontrarnos’

La concejala de Foro Olavarría se refirió a la casa que lleva el nombre de su fallecido esposo, el destacado músico Eduardo ‘ Chino’ Correa. Este espacio cumplió un año el miércoles y se realizó un breve acto. Creimer detalló algunas de las actividades realizadas en esa casa , ubicada en Belgrano al 3222.También se refirió al recambio de concejales . Destacó al edil Eduardo Rodriguez que deja su banca y consideró que el ingresante Gastón Sarachu es muy comprometido y hace un tiempo que vienen trabajando juntos