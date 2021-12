Paro total de actividades para este viernes en el Banco Santander

Un documento firmado por el Secretariado Nacional, que encabeza Sergio Palazzo, señaló que la empresa incurre "en una actitud recalcitrante al persistir en el proceso de cierre de 100 sucursales y tercerizar la operatoria bancaria". José Luis Iturralde , Secretario General de la Bancaria, regional Azul, se refirió a la medida.El proyecto de cierre de sucursales, el paso de empleados a ser tercerizados y el no pago del bono de fin de año, se suman a los ítems del paro