Lorena Mandagarán sobre la jura: ‘con mucho orgullo para representar a la séptima’

La Senadora asumió este jueves en la Cámara de Senadores de la provincia y representará a esta sección electoral junto con Alejandro Cellillo por Juntos y Eduardo Bali Buca por el Frente de Todos. Además se refirió a las comisiones que le gustaría integrar, sólo que no están definidas. Entre otras está la de Salud , Discapacidad y Adicciones.

Asimismo se refirió a los temas que impulsaría.