La ‘Voz de Bomberos’: Nicolás Pavone , reciente egresado de la carrera Formación Pedagógica de Instructores

En el espacio que se destina a la tarea de Bomberos en el programa Entre Amigos, Pavone informó acerca de la formación realizada. El Bombero Pavone recibió su título y certificado analítico junto con el suboficial subayudante Emilio Hernández