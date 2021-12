Ley de Mecenazgo: piden su implementación en la provincia de Buenos Aires

Ingrid Féniger, música de Olavarría, dialogó con LU 32 sobre el estado de una ley que fue sancionada en 2016, pero falta la reglamentación .Ahora, se están reuniendo firmas para presentar antes de fin de año, al gobernador de la provincia Axel Kicillof y la Directora del Instituto Cultural de la provincia, Florencia Saintout